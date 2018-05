Whitney Houston fue abusada sexualmente por una cantante

Whitney Houston, quien falleció ahogada en el 2012, habría sido abusada por una famosa canante cuando era solo una niña. Un documental estrenado este jueves en el Festival de Cannes, dirigido por Kevin Macdonald, asegura que la intérprete de la canción 'I will always love you' no tuvo una infancia tranquila.

El documental, llamado “Whitney” recoge entrevistas de familiares y allegados a la diva afroamericana, quien falleció hace seis años. Entre los testimonios de sus familiares se encuentra el ex basquetbolista Gary Garland, quien contó que ambos fueron abusados por la cantante de soul Dee Dee Warwick, prima de la familia.

Para ese momento, el ex jugador de la NBA tenía entre 7 y 9 años, mientras que Whitney habría tenido entre 1 y 3 años, y la presunta abusadora estaría entre los 19 y 21 años.

Entre otros datos revelados en el documental, también cuenta que Houston fue robada y estafada por su padre, John Houston, quien la denunció por 100 millones de dólares.