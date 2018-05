Ryan Seacrest le coquetea a Katy Perry ¡En vivo!

Quién no se resiste a los encantos de Katy Perry. La famosa cantante estadounidense, quien actualmente es jurado de American Idol, recibió un par de piropos del presentador Ryan Seacrest.

Regresaban de una pausa comercial cuando el presentador se le acerca y le dice "tu mamá es linda", sin darse cuenta que en ese momento no solo los veía el público y el jurado, también millones de espectadores. La artista no se quedó callada y respondió: "espero que la manzana no haya caído lejos del árbol"

La situación no quedó ahí. Ryan volvió al ruedo diciendo "pero tú no eres mamá... todavía" a lo que Katy responde "¿Quieres hablar de eso?". Todo se puso un poco tenso hasta que Lionel Richie, otro jurado del programa, intervino para calmar todo.

Ryan se percató que estaban en al aire y siguieron el programa.