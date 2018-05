Escucha 'Sangria Wine' lo nuevo de Camila Cabello y Pharrell Williams

Muchos estábamos esperando lo nuevo de Camila Cabello después de que la estrenara al comienzo de la gira de conciertos "Never Be The Same". La artista se prepara para otra nueva gira mundial que, al parecer, tendrá mucho más sabor latino.

En esta ocasión y junto a Pharrell, presentan Sangria Wine, una canción inspirada en la salsa, con toques tropicales. El tema cuenta con una parte en español y otra en inglés.