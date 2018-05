Las locuras de Liam Payme y su novia

Muchos pueden pensar que la pareja formada por Liam Payne y Cheryl Tweedy no cuenta con tiempo para dedicarse a cosas aparte de sus carreras musicales. Pues bien, el pasado mes de abril estuvieron, de escape, en las islas Malvidas.

Ambos decidieron meterse al mar sin importar las condiciones climáticas del momento.

"Nos fuimos a dar una vuelta por la playa y acabamos metiéndonos en el mar en medio de una tormenta eléctrica, como los típicos turistas británicos que están locos y no les importa nadar entre truenos y relámpagos. Creo que no fue una decisión demasiado sensata, la verdad, así que no hagan estas cosas en casa, niños", bromeó el cantante a su paso por el programa de radio alemán 'Energy'.

#BRITs Una publicación compartida por Liam Payne (@liampayne) el Feb 21, 2018 at 10:56 PST

"Pero fue divertido, también pasamos un rato sentados en la arena y estábamos literalmente solos, porque no dejaba de caer agua. Me imagino que nuestra forma de proceder es algo así como: 'Si está cayendo un aguacero, pues pasamos todavía más tiempo fuera'", añadió en la entrevista.

A pesar del riesgo a acabar electrocutados, Liam y Cheryl no tuvieron ninguna prisa a la hora de salir del agua y, de hecho, no podían dejar de reírse ante la estampa tan llamativa que estarían ofreciendo a aquellos lugareños que pudieran haber sido testigos de tan surrealista escena.

"Cuando estábamos dentro del mar, nos entró más de un ataque de risa solo de pensar en lo idiotas que estábamos siendo. Pero, qué te puedo decir, somos así", ha sentenciado.