“Me ha cambiado la vida” Selena Gómez sobre Taylor Swift

Las estrellas del pop Taylor Swift y Selena Gómez dejaron claro que su vínculo personal sigue siendo tan fuerte y estrecho como el primer día, a pesar que últimamente no se les ve tan juntas como antes, lo que llevó a especular mucho sobre su amistad.

Selena apareció de sorpresa en el escenario ‘Reputation World Tour’, a su paso por la localidad californiana de Pasadena. Además de cantar a dúo con su anfitriona, la artista dejó caro que su amistad con Taylor había jugado un papel fundamental para superar todos los contratiempos vividos en el último año.

"Quiero aprovechar para decir gracias a la que ha sido mi mejor amiga durante los últimos doce años, casi trece. Y la razón por la que ha sido una de mis mejores amigas en todo este tiempo es porque nunca, jamás, me ha juzgado por las decisiones que he tomado en la vida” expresó Selena.

”Siempre ha estado a mi lado cuando lo necesitaba, me ha animado cuando no tenía nada por lo que sentirme animada. No sé si habría podido ser tan fuerte como lo soy ahora sin ti y sin tu familia, porque la verdad es que me has cambiado la vida", le dedicó profundamente emocionada.