Nacho Mendoza recuerda sus inicios humildes en el mundo de la música

Desde que se diera a conocer como parte del dúo Chyno & Nacho poco después de iniciado el milenio, el venezolano Nacho Mendoza ha construido una carrera como productor y solista que le ha llevado a convertirse en una de las estrellas imprescindibles del panorama musical.

Ese meteórico ascenso ha conllevado, como era de esperar, un cambio en su estilo de vida que no ha pasado desapercibido para sus fans, en especial después de que hace unos días publicara en sus redes sociales una fotografía en la que se le veía disfrutando de una copiosa comida a bordo de lo que parecía ser un jet privado o la primera clase de una aerolínea comercial. Algunos de sus seguidores no tardaron en reprocharle que hiciera "ostentación de riqueza" en un momento en que su país natal atraviesa una grave crisis humanitaria.

En respuesta, el reguetonero ha recurrido a esa misma plataforma para rememorar sus inicios en la industria discográfica, antes de que el tema 'Mi Niña Bonita' les catapultara a lo más alto de las listas de éxitos, cuando sus giras no contaban con ninguna de las comodidades que definen sus viajes en la actualidad.

"El nivel de crueldad que manejo no me alcanza para querer mofarme de la crisis. Sería incapaz de tomar fotografías o vídeos con la intención de promover una burla a las necesidades de otros"

Ha asegurado en un largo comunicado difundido a través de su perfil de Instagram.

"A veces, cuando voy a una piscina, pienso: 'Qué injusto el mundo, de este lado contaminamos el agua con cloro para poder divertirnos con el exceso y hay tantos lugares donde ni siquiera alcanza para cubrir la dosis diaria que pide el cuerpo de beber o para el aseo personal', pero no por eso dejo de gozar un baño de piscina", ha razonado.

"No me tomé la foto anterior para restregarle la comodidad del avión o la cantidad de comida a nadie; la foto me hace tener presente que antes de llegar a viajar de la manera en que viajo ahora, fueron muchos los pisos de aeropuertos que me sirvieron de cama para descansar entre viajes y en ese entonces pensaba: 'Yo aquí esperando para montarme en un avión y tanta gente que le toca echarse el mismo viaje en autobús'".

Y como prueba, Nacho ha rescatado del baúl de los recuerdos una instantánea en la que se puede ver a un jovencísimo Chyno Miranda, su antiguo compañero de formación con el que a día de hoy mantiene una tensa relación, y a él mismo descansando con unas almohadas en una improvisada cama en el suelo de cualquier estación o aeropuerto de paso.