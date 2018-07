Acusan a Morgan Freeman de acoso sexual

Un total de ocho mujeres han denunciado ante CNN que el actor estadounidense las acosó en diferentes ocasiones durante varios años.

Una de ellas trabajó unos meses con Freeman en la grabación de la película 'Going Style'. La mujer asegura que la estrella de Hollywood la tocó en diferentes oportunidades y al mismo tiempo hacía comentarios inapropiados por su vestimenta.

La asistente de producción agregó que Morgan intentaba subirle la falda y siempre le preguntaba si llevaba ropa interior, pero nunca pudo logró su cometido, ya que ella se movía cada vez que el actor lo intentaba.

Otra caso sucedió en la grabación de 'Now You See Me', en el 2012. Según la mujer que hace la denuncia, Freeman solía hacer comentarios sexuales hacia ella y su asistente

"Sabíamos que si él venía … no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que estuviera ajustada"

Entre las mujeres que acusaron al actor y las testigos, son un total de 18 mujeres. En un diálogo con la misma cadena de televisión, el actor pidió perdón por lo sucedido.

"Pido perdón para aquel que se hubiera sentido incómodo o tratado sin respeto. Esa nunca fue mi intención"

Freeman aseguró que "Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haría que alguien se sintiera incómodo intencionalmente"