Liam Gallagher se encuentra por fin con su hija de 20 años

El historial sentimental del músico Liam Gallagher y las circunstancias que han rodeado al nacimiento de sus cuatro retoños parecen sacadas de una telenovela. Los dos mayores, Lennon y Molly, nacieron en 1998 y 1999, respectivamente, con apenas unos meses de diferencia y fruto de dos relaciones diferentes; el primero es hijo del vocalista de Oasis y su primera esposa, Patsy Kensit, a cuyas espaldas mantuvo una aventura con la cantante Lisa Moorish durante la que concibieron a una niña llamada Molly con quien no mantuvo ninguna relación durante su infancia.

Han tenido que pasar dos décadas para que padre e hija se hayan visto por fin las caras. Liam ha sido el encargado de hacer público su reencuentro a través de las redes sociales, donde ha compartido una fotografía en la que la joven y él aparecen posando con Lennon y Gene, el hijo que él tuvo poco después de su primer divorcio con la que eventualmente se convertiría en su segunda exmujer, Nicole Appleton. Aunque la estrella de la música no añadió ningún pie de foto a la instantánea familiar que pudiera darle algo más de contexto, se cree que fue tomada después del concierto que ofreció este martes en el London Stadium como telonero de los Rolling Stones.

En el pasado Liam ya había asegurado que su puerta estaba abierta si su hija mayor sentía algún día curiosidad por conocerle: "No tengo ningún problema con la chica. Ella ha estado muy bien cuidada, ha tenido ropa, comida en el plato y ha podido ir a muy buenos colegios. Les compré una casa y todo eso. Sencillamente creo que está mejor al lado de su madre... Estas situaciones no pueden forzarse, creo que es mejor dejarlas como están. Ver qué sucede con el tiempo. Si se da la situación, maravilloso. Desde luego yo no rechazaría un acercamiento por su parte".

Esas declaraciones ofrecidas en el verano de 2017 a la revista GQ fueron de alguna forma proféticas, ya que en febrero de este mismo año Liam y Molly estuvieron a punto de conocerse en el ambiente menos propicio posible: una fiesta. El intérprete acudió junto a su hijo Lennon a uno de los muchos saraos posteriores a la ceremonia de los BRIT y, para sorpresa de todos los presentes, minutos después de que él hiciera su entrada la joven aspirante a modelo aparecía también sobre la alfombra roja. En aquella ocasión ambos consiguieron mantener las distancias y en ningún momento llegaron a cruzarse, pero puede que la situación les animara a acercar posturas.

Ahora y por increíble que parezca, a Liam Gallagher aún le queda otra hija más por conocer: la pequeña Gemma, a quien tuvo con una periodista neoyorquina llamada Liza Ghorbani durante su matrimonio con Nicole Appleton.

"Tampoco conozco a la que tengo en Nueva York", reconocía el artista este mismo año respecto a la falta de contacto que mantenía con sus dos hijas. "Les deseo lo mejor, y si algún día necesitan cualquier cosa, saben que solo tienen que pedirlo".