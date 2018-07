Jaden Smith y Nicky Jam estrenan vídeo

No ha pasado un mes desde que Will Smith y su hijo Jaden visitaron Cartagena y nos siguen sorprendiendo con su amor y cariño por Colombia. Recientemente Will Smith compartió una foto donde demostraba el amor que tuvo por Colombia.

En su estadía por el país, se encontraron con Nicky Jam. Lo que pocos sabían es que el artista grababan el vídeo de la cancion 'ICON' con Jaden Smith, esta vez con una versión remix en español.

La grabación se dio en la ciudad amurallada de Cartagena, mostrando los paisajes y las calles del centro histórico de la ciudad. Su gente y hasta la policía también fue protagonista del vídeo.

Acá el vídeo que demuestra lo llamativo que puede ser nuestro país: