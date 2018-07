Clásicos, Rock and Roll y Hip Hop: segundo día de BottleRock

Esta vez no hubo lluvia ni nubes, el sol estuvo de nuestro lado. El segundo día de BottleRock se caracterizó por ser un viaje entre lo clásico, lo actual, el hip hop y el rock.

En las primeras horas del festival, hacia las 2:15, se presentó Dhani Harrison hijo del Beatle George Harrison, y nos descrestó con rock alternativo aunque con muchas influencias del rock clásico y, por supuesto, de la influencia de su padre.

Más adelante, con un show de una hora, Billy Idol nos dejaría sin palabras. El artista icónico de los 80, figura de la generación del MTV, puso a brincar al público ayudado por un sol espectacular, sus canciones Dancing with myself, Rebel Yell, White Weeding no faltaron en su presentación.

La expectativa del evento estaba concentrada en Snoop Dogg y The Killers. La banda estadounidense demostraba que el rock todavía vive; Mr Brightside y Somebody Told Me no faltaron en la noche del sábado.

Cerrando el segundo día del BottleRock, Snoop Dogg nos daba una clase magistral de hip hop y nos puso a cantar con su clásicos como Who I Am y una reciente -pero todo un himno en sus presentaciones- Young, Wild and Free.

No te pierdas nuestro cubrimiento con el HT #LOS40EnBottleRock.