Shawn Mendes lanza al mercado su nuevo trabajo discográfico

Previo a su llegaba, Shawn ya había lanzado cinco sencillos como preámbulo de lo que seria el contenido de este nuevo trabajo, por lo que canciones como “In My Blood", "Lost In Japan", "Youth" featuring Khalid, "Where Were You In the Morning?" y “Nervous” ya estaban centrados a ser temas dedicados a cada uno de los sentimientos con los que interactúa una persona.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención en las redes sociales este fin de semana fue “Fallin' All In You”, donde el artista en una de las líneas de la canción revela que ha tenido sentimientos de decepción con algunos hombres de los que se había enamorado, por lo que desde ahora se cuestiona la bisexualidad del cantante de 19 años.

El próximo domingo, Mendes iniciará su gira de conciertos de promoción para este trabajo discográfico, por lo que estará en varios países de Europa y tendrá varias presentaciones en suelo estadounidense y canadiense.