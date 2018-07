Paris Jackson abandona furiosa un desfile de Dior

La modelo y aspirante a actriz Paris Jackson se encontraba entre los afortunados que consiguieron una invitación al desfile con que Dior presentaba este viernes su colección crucero 2019 en los establos de un antiguo 'chateau' francés y acabó convirtiéndose sin pretenderlo en una de las protagonistas de la velada.

El evento no comenzó precisamente con buen pie debido al mal tiempo, que retrasó la llegada de muchos de los asistentes debido a los problemas de tráfico y dejó a otros tantos esperando bajo la lluvia mientras la pasarela y el 'front-row' se convertían en un barrizal. Sin embargo, ese contratiempo no consiguió borrarle la sonrisa a la hija del legendario Michael Jackson, que no tuvo reparo alguno en mojarse los pies con el objetivo de posar para los fotógrafos allí presentes.

La actitud de la joven de 20 años cambió radicalmente en el momento en que comenzó el show. La casa de moda había preparado un rodeo-espectáculo de inspiración mexicana que abrieron varias expertas amazonas realizando todo tipo de acrobacias a caballo y, como firme defensora de los derechos de los animales, a Paris no le hizo ninguna gracia la apuesta de Dior. En cuestión de segundos, se levantó y abandonó el recinto para no volver ante la mirada atónita de celebridades como Alexa Chung o Charlie Heaton y Natalia Dyer, la pareja de 'Stranger things'.

"Paris se marchó descalza, después de pedirle a dos asistentes que le ayudaran a quitarse sus sandalias de tacón. No ha quedado claro si el problema era el uso de animales en el show o una aversión extrema a la lluvia", ha asegurado un testigos presencial al portal WWD.

Ha asegurado un testigos presencial al portal WWD.

Esa última hipótesis, la de que la artista se hubiera hartado de esperar mojada el inicio del desfile, parece la menos probable en vista de lo feliz que parecía sentirse saltando entre los charcos poco antes de ocupar su asiento y de que a la salida se fotografió sumergida hasta los tobillos en agua para compartir después la artística instantánea en Instagram junto al mensaje: "Me marché antes de tiempo e hice esto".