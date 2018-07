El tierno gesto de la hija de Luis Fonsi

Mikaela, la primogénita de Luis Fonsi y Águueda López, ha demostrado sus dones de bondad y solidaridad con las personas que más lo necesitan. Aprovechando el paso de la familia a Puerto Rico, visitaron la Fundación Cabecitas Rapadas -una organización sin ánimo de lucro que asiste a enfermos de cáncer en la isla- para que Mikaela pudiera cumplir con la misión que se había propuesto semanas atrás: la de donar varios centímetros de su cabello a los niños que han tenido que someterse a tratamientos de quimioterapia.

"Hace un tiempo mi hija me dijo que quería ayudar a los niñitos que sufren de cáncer pero no sabía cómo. Le explicamos que una forma de ayudar sería donar su cabello para que alguna niñita pueda tener una peluca de pelo natural. Ella es feliz siempre cuando ayuda a los demás. Hoy decidió cortarse su pelo y me siento orgulloso a más no poder de mi princesa", reza el mensaje que ha compartido el artista en su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida por Luis Fonsi (@luisfonsi) el 30 de May de 2018 a las 12:26 PDT

Además de suscribir las palabras que ha empleado el intérprete portorriqueño para describir a Mikaela -"Humanidad, corazón y nobleza. Te amo", ha escrito en la misma plataforma-, Águeda López no ha dudado en documentar el proceso que ha culminado en tan considerado gesto a través de sus redes sociales, hasta el punto de grabar el momento exacto en que a su pequeña le cortaban parte de su coleta.

"Ay Mika... Yo sé cuánto amabas tu pelo largo pero también sé lo feliz que te hacía poder compartirlo 'con un niño como los que salen en la tele con papá para que no estén tristes'. Tú pelo crecerá de nuevo, pero para mí hoy te ves más bella que nunca. Eres es el ejemplo más puro de nobleza y buen corazón. Decirte que te amo hoy se me queda corto. Gracias", ha publicado claramente emocionada junto a la foto de Instagram que acredita el donativo realizado por su hija.