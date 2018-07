Kanye West hace referencia a las infidelidades de Tristan Thompson en su nuevo disco

El rapero Kanye West no ha dudado en hacer referencia a uno de los últimos escándalos a los que se ha enfrentado su familia (la salida a la luz de las infidelidades de Tristan Thompson poco antes de que Khloé Kardashian diera a luz a su primera hija en común) en su nuevo LP 'Ye'.

El artista reunió este jueves a un selecto grupo de DJ, locutores y periodistas musicales para mostrarles en exclusiva un adelanto de su último trabajo del que no tardaron en filtrarse detalles a la esfera virtual, entre otros el contenido de un controvertido verso en el que Kanye parece responsabilizar a las usuarias de una app para solteros cristianos de las indiscreciones de su cuñado.

En concreto, el marido de Kim Kardashian afirma: "Todas esas golf*s de Christian Mingle... Casi consiguen que Tristan volviera a estar soltero". En la versión original inglesa, se utiliza la palabra thots': las siglas de la expresión 'That Ho Over There' que se traduciría como "esa gol** de ahí" y que el músico utiliza para referirse a las varias mujeres con las que el jugador de baloncesto fue visto en actitud claramente cariñosa.

Los comentarios polémicos no acaban ahí. Kanye también se ha pronunciado acerca de sus polémicas declaraciones de hace unas semanas asegurando que "400 años de esclavitud" en la comunidad afroamericana le parecían "una elección", pero no para disculparse, sino para bromear acerca de la apoplejía que estuvo a punto de sufrir su esposa cuando lo escuchó.

"Mi mujer me llamó gritando, diciendo que lo íbamos a perder todo. Me tocó calmarla porque no podía ni respirar. Le dije que era el momento para dejarme, pero no lo hizo. Esto es lo que se refieren cuando dicen que en lo bueno y en lo malo", comenta acerca del apoyo que le ha dado la estrella televisiva incluso en los momentos en que su reputación estaba tan dañada que parecía que estábamos ante el fin de su carrera.