The 1975 presenta 'Give Yourself A Try,' su nuevo sencillo.

La agrupación inglesa The 1975, ha dado a concer el primer sencillo que se conoce de su tercer álbum de estudio 'A Brief Inquiry Into Online Relationships' (anteriormente anunciado como 'Music For Cars'.) El mismo se espera para Octubre del presente año.

The 1975 ha prometido además un nuevo larga duración para Mayo del próximo año, y aunque hasta no ver no creer, la noticia nos emociona.

'Give Yourself A Try' es una canción divertida pero tranquila, con un sonido diferente a lo que nos han presentado en sus álbumes anteriores; con guitarras que nos hacen pensar en The Strokes, y que definitivamente no querrán perderse.

La banda además comparte su letra a través de Instagram, así que no dude en escucharla mientras canta con nosotros:

Give Yourself A Try - The 1975: