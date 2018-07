Shakira y Gerard Piqué se declaran amor eterno en las redes sociales

Aunque la pareja formada por Gerard Piqué y Shakira lleva años desmintiendo las numerosas crisis que se les ha atribuido en la prensa y las redes sociales a base de muestras genuinas de romanticismo, ninguna de ellas ha sido tan poderosa y significativa como las que ambos compartieron ayer domingo después de que la colombiana finalizara el primer concierto de su nueva gira mundial en Hamburgo (Alemania).

Y es que tras atravesar una de las temporadas más difíciles de su vida, marcada tanto por los problemas en sus cuerdas vocales que le obligaron a posponer (en su momento indefinidamente) el inicio de su 'El Dorado World Tour', como por las acusaciones de evasión fiscal que recibió de la hacienda española, la intérprete ha demostrado que ha superado definitivamente esos contratiempos y, sobre todo, que no podría haberlo hecho sin el apoyo que le ha brindado en todo momento el padre de sus hijos.

"Lo hemos conseguido. ¡Me siento como si fuera la primera vez que actúo! Gracias, Hamburgo, he pasado uno de los momentos más increíbles de mi vida"

Escribía emocionada en su perfil de Instagram para recordar que el camino que culminó ayer en el escenario del Barclaycard Arena de la ciudad germana ha sido uno tortuoso y lleno de adversidades.

El afán de superación del que hizo gala Shakira en la primera parada de su extenso periplo por todo el planeta (uno del que hasta hace poco muchos temían que no llegara a materializarse nunca) no pasó desapercibido para el futbolista catalán, padre de los pequeños Milan y Sasha junto a la diva, hasta el punto de que este no pudo resistirse a felicitar personalmente a su chica a través del tablón de comentarios de la publicación.

"Te lo mereces tanto... ¡Te amo!"

Le dirigió el defensa del FC Barcelona pocos minutos después para poner en valor su esfuerzo y, al mismo tiempo, para poner de manifiesto una vez más que su historia de amor no podría gozar de mejor salud. "¡Y yo también a ti! Gracias por ayudarme a superar estos meses difíciles", le devolvió una exultante Shakira tras la dosis de adrenalina que recibió de su aclamado espectáculo, el primero de decenas de conciertos que la mantendrán muy ocupada de cara a los próximos meses