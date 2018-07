Shawn Mendes aún depende de su madre para los oficios de la casa

En vista del éxito que está cosechando en la industria musical, no resulta demasiado sorprendente que el cantante Shawn Mendes haya decidido independizarse, con la bendición de sus padres, para gozar de cierta libertad creativa y de horarios pese a que tan solo tenga 19 años.

"Vivo en Toronto y ahora por fin tengo mi propia casa, lo que al principio era una pesadillas porque cocinar para ti mismo y limpiar lo que ensucias es un asco. Hasta que se convierte en algo agradable", explicó el intérprete durante su participación en el popular segmento Carpool Karaoke del presentador británico James Corden, que sin embargo no se creyó en ningún momento la declaración de autosuficiencia del joven.

Tras presionarlo durante unos segundos, Shawn finalmente acabó admitiendo que su madre seguía ocupándose de las principales tareas de su nuevo hogar:

No, tienes razón. No lo hago yo, mi madre se ocupa de todo. Es cierto, sigue viniendo a casa y lo peor es que no acepta que sea de otra manera, esa es la cuestión. Y sí, todavía me hace la colada