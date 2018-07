Las confesiones más explosivas de Cardi B acerca de su embarazo

Que la rapera Cardi no tiene pelos en lengua a la hora de expresar sus opiniones o sentimientos es un hecho de sobra conocido por todos sus fans, pero parece que su embarazo ha multiplicado por cien su habitual sinceridad arrolladora, en especial cuando se trata de pronunciarse acerca de los cambios físicos que ha experimentado su cuerpo a lo largo del proceso de gestación.

Hace unos días la intérprete de 'Bodak Yellow' ya se explayaba en Twitter acerca del cutis reluciente y el escote más generoso que había ganado gracias a las hormonas, y ahora ha vuelto a recurrir a esa misma plataforma para explicar en un tono mucho menos optimista la última transformación física que ha descubierto y que no le ha sentado nada bien.

"Triste noticia de última hora: ya no puede verme la vagina"

Reveló de forma escueta y contundente.

Obviamente, los seguidores de la estrella recibieron ese anuncio con la mezcla de estupefacción y jolgorio que suelen provocar las confesiones más subidas de tono de su ídolo, a quien en esta ocasión no le ha hecho ninguna gracia que otros se rían a costa de sus desgracias.

Gn guys ❤️ Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib__b) el 26 May, 2018 a las 8:39 PDT

"¿200.000 me gusta en mi tuit? Supongo que os encanta que me sienta miserable. ¿Os hacéis una idea de lo difícil que me resulta depilarme la vagina? Tengo que poner una pierna sobre el lavabo mientras me miro de frente en el espejo. Os odio a todos".

Cuando uno de sus fans decidió salir en su ayuda, sugiriéndole que recurriera alguna opción de depilación más duradera como la cera para no verse obligada a hacer contorsionismo en su cuarto de baño, la rapera volvió a hacer gala de una franqueza brutal al responder: "Dios noooooooo. No puedo soportar ese dolor", para descartar esa opción.