La polémica decisión de Jaden Smith que provocó una pelea entre sus padres

En 2016, Jaden Smith quiso romper con todo tipo de convencionalismos en el mundo de la moda al convertirse en el flamante nuevo embajador de su colección femenina de Louis Vuitton y al aparecer vestido con una falda en una de sus campañas publicitarias.

Tal decisión no fue recibida de igual manera por todo el público, una realidad que se replicó también en sus famosos progenitores, Will Smith y Jada Pinkett.

Syre @c.syresmith Una publicación compartida de FOREVER HIP HOP® (@foreverhiphop.co) el 6 Jun, 2018 a las 9:16 PDT

"Jaden tiene todo mi respeto. Sus elecciones estilísticas fueron especialmente valientes por ser él un joven negro e hijo de una estrella del hip-hop extremadamente masculino. [Will] tiene su propia opinión sobre ello, por supuesto. Recuerdo que me llamó y me dijo: '¿Has hablado con Jaden sobre eso de llevar una falda?'. Y yo le contesté: 'Sí, y parece muy feliz de haberlo hecho'", recordó la actriz en el último capítulo emitido de su programa de entrevistas 'Red Table Talk'.

Para la intérprete de 'Girls Trip', la decisión de su hijo mayor no fue ninguna sorpresa, ya que Jaden siempre había compartido con ella su voluntad de querer romper con las convenciones de la industria de la moda.

"Había comentado que quería ponerse falda para darle a los niños y a otra gente esa libertad de pensar de forma creativa y de que no sientan que por hacerlo van a recibir abusos o ataques de una forma u otra"

Precisó la artista.

Ahora bien, la polémica falda no ha sido la única discrepancia que ha tenido el matrimonio respecto a las decisiones profesionales de su hijo mayor en común, ya que a ella no le hizo tanta gracia como a su marido que Jaden participara en la película 'Karate Kid' cuando tan solo tenía 12 años.

"Recuerdo estar en el set de rodaje con Will y lo duro que fue para nosotros. Ya entiendo por qué son los hombres los que se llevan a sus hijos a hacer entrenamientos pensados para guerreros, porque es completamente injusto y nada natural que una mujer tenga que verlo. Will y yo no parábamos de discutir", confesó también.