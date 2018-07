A Jennifer Lopez no le gusta perder... ni contra su novio Alex Rodriguez

La cantante Jennifer Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodriguez no podrían estar más enamorados. Tras un año escaso de noviazgo, los tortolitos forman una de las parejas más envidiadas del mundo del entretenimiento, en parte por la bonita familia que han formado con los hijos que ambos tienen de relaciones anteriores.

Uno de los secretos de esta feliz pareja podría residir en el hecho de que la también actriz y el deportista tienen una rivalidad sana cuando van al gimnasio, aunque según la ex de Marc Anthony esto es posible gracias a la indiferencia de su chico frente a su personalidad irremediablemente "competitiva".

"Soy muy competitiva en todos los aspectos. No sé, es algo dentro de mí que me hace ser competitiva. Cuando entrenamos juntos, pienso: 'Puedo superarte'. No nos retamos el uno al otro. Si vamos a UCLA y estamos en las escaleras, en mi mente estoy pensando: 'Lo estoy haciendo de muerte'. Pero la cosa es que él no me sigue el juego. Puede que yo le diga: 'Cariño, siento que podría superarte', pero él me mira como si nada", aseguró JLo a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

De hecho, no sorprende que el ahora comentarista deportivo prefiera ignorar los pequeños retos que ella le presenta a diario, ya que la diva del Bronx lo tiene claro: si A-Rod se atreve a superarla en cualquiera de ellos, su relación sentimental pasará a ser historia.

"No hay forma de salir ganando porque sabe que si me vence, ¡lo dejo!", bromeó en la misma entrevista.