Las emotivas palabras de Taylor Swift en el Manchester Arena

Pocos días después de que se cumpliera un año del brutal ataque terrorista en el Manchester Arena, que dejó un total de 22 víctimas mortales, la cantante Taylor Swift quiso rendir un sentido homenaje a sus habitantes. Aprovechando su último concierto en Mánchester, la estadounidense les agradeció la valiosa lección que han enseñado al mundo con la valiente actitud que tomaron.

"Han demostrado que nunca van a dejar que nadie olvide las víctimas. Y han demostrado que tienen una fuerza increíble para poder seguir bailando, para poder seguir siendo inocentes y dejar que siga la alegría y la emoción. Solo quiero decirles, Mánchester, que es un honor poder tocar para ustedes esta noche", expresó la artista ante los asistentes de su reciente recital en la localidad británica.

Este emotivo discurso no es el único que ha ofrecido en los últimos días la intérprete de 'Shake It Off'. A principios de este mes de junio, también aprovechó uno de los conciertos de su gira 'Reputation Stadium Tour' para celebrar el mes del orgullo LGTBQ.

"Hay que ser muy valiente para mostrarse vulnerable con tus sentimientos en cualquier situación. Pero es mucho más valiente ser honesto con tus propios sentimientos, con quien quieres y sabiendo que ello puede ser recibido mal por la sociedad", afirmaba entonces.