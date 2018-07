I'm Yours de Jason Mraz cumple 10 años

Una de las canciones más escuchadas de la primera década de este milenio cumple hoy diez años. Se trata de I'm Yours, de Jason Mraz. Aunque fue grabada en el 2005, el tema hizo parte de su tercer álbum We Sing. We Dance. We Steal Things. (2008).

La canción vendió más de 8.1 millones de dólares, convirtiéndola en la tercera más vendida digitalmente despues de 'Poker Face' de Lady Gaga y 'Boom Boom Pow' de los The Black Eyed Peas.

¿Te sientes viejo ya?