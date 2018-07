Jason Derulo quiere conquistar 'como un futbolista' en el Mundial de Rusia

Aunque su presencia en el partido inaugural del Mundial de fútbol de Rusia, viene fundamentalmente determinada por la actuación que ofrecerá minutos antes del encuentro, el cantante Jason Derulo está convencido de que semejante circunstancia también podría darle la oportunidad de añadir alguna que otra "mujer guapa" a su concurrido historial sentimental.

"Quiero hacer como los futbolistas, que tienen la suerte de poder salir con las mujeres más guapas del planeta. Me imagino que esa es una de las grandes ventajas que tiene su empleo, y estoy seguro de que trabajan muy duro durante la competición", ha asegurado el artista estadounidense en una entrevista al diario Metro.

A pesar del papel que jugará en la cita más importante del año para el mundo del balón, el astro del pop reconoce que hasta ahora no había experimentado un interés demasiado especial por dicho deporte, al que ha empezado a aficionarse como resultado de su estrecha amistad con Alex Oxlade-Chamberlain, jugador del Liverpool, y sobre todo con la novia de este, la cantante Perrie Edwards.

"He empezado a contagiarme del entusiasmo por el Mundial hace relativamente poco. Me encanta el fútbol inglés, pero ni siquiera apoyo a un equipo concreto en esa liga. Puede que acabe apoyando al Liverpool porque Alex es un grandísimo jugador. Es el novio de Perrie y he trabajado varias veces con [su grupo] Little Mix", ha revelado en la misma conversación el también autor de éxitos como 'Watcha Say' o 'In My Head'