¿Por qué Liam Payne no podía 'bailar' en sus tiempos en One Direction?

El cantante Liam Payne no ha tenido reparo alguno a la hora de abordar abiertamente algunas de las grandes desventajas que se desprendía de formar parte -hasta el año 2016- de una de las bandas juveniles más exitosas de todos los tiempos, One Direction, entre las que destacan, a su juicio, la falta de libertad para que todos dieran rienda suelta a sus verdaderas personalidades y, en su propio caso, para sacar a relucir sus habilidades en lo que al baile se refiere.

"Ahora puedo bailar, y eso era algo que no se me permitía a hacer cuando formaba parte del grupo. La verdad es que me ponía de mal humor, porque podíamos hacer bailes algo cómicos pero si me lo tomaba demasiado en serio, se me decía: '¿Pero qué narices estás haciendo?'", ha revelado el artista británico en conversación con la revista Billboard.

Para ejemplificar mejor su postura, el también novio de Cheryl Tweedy -y padre del pequeño Bear junto a la vocalista- ha querido señalar el cambio radical de imagen y estilo que han protagonizado algunos de sus antiguos compañeros, como Harry Styles o Louis Tomlinson: una muestra evidente del amplio margen de maniobra del que gozan todos en sus respectivas carreras en solitario.

"Cuando nos ves ahora, está claro que somos personas diferentes con una identidad propia. Harry viste trajes de Gucci y canta canciones de temáticas muy variadas. La forma en que se mueve con el micrófono es muy personal y es ahora cuando lo puedes apreciar. Y Louis se está dedicando a la música dance, algo que jamás me habría imaginado de él", ha asegurado en la misma entrevista.