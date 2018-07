Robin Schulz y Piso 21 juntos en Oh Child Remix

"¡Más sueños se hacen realidad!" así agradece el grupo colombiano Piso 21, quienes se ven muy felices, por la invitación de Robin Schulz para hacer parte del remix latino de Oh Child.

Por otro lado, el mismo Dj y productor publicó la imagen en su cuenta de Instagram, pero dejando más a la imaginación. Schulz se ha convertido en uno de los artistas de la eléctronica más importantes del año, con canciones como Prayer In C, Sun Goes Down o su más reciente hit "Uncovered".

Por su parte, Piso 21 sigue subiendo en todas las listas musicales y cruzando fronteras con su nuevo álbum 'Ubuntu', lanzado el pasado mes de mayo. Oh Child Latin Remix la podrás escuchar desde el 22 de junio, día de su lanzamiento mundial.