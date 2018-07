Gorillaz estrena nueva canción titulada 'Fire Flies.'

Gorillaz nos ha venido preparando para el lanzamiento de su próximo álbum de estudio titulado 'The Now Now' que se dará el próximo 29 de Junio, por medio de tracks con sonidos muy diferentes entre sí.

Hoy presenta un cuarto sencillo "oficial" del álbum.

Se trata de 'Fire Flies', una melodía que muy seguramente le gustará.

Escúchela a continuación:

El tracklist del álbum se conforma entonces, de la siguiente manera: