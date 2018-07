Jaden Smith se agobió más por esto que por la Met Gala

Cada mes de mayo, las celebridades más populares del momento se reúnen en Nueva York para celebrar la industria de la moda en la cita organizada por Anna Wintour. Actores, cantantes y otros personajes del mundo del entretenimiento pasean sus galas más glamurosas y extravagantes por las escaleras del museo metropolitano ante la atenta y a veces feroz mirada de los críticos y usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, en el caso de Jaden Smith (hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith), ni la alfombra roja más seguida del año ni ningún otro evento similar ha conseguido ponerle tan nervioso como la celebración con la que sus compañeros de promoción del instituto conmemoraron su graduación.

"Mi baile de graduación fue mucho más estresante que la Gala del Met, de verdad, porque estaba mi chica. Había ciertas expectativas; se supone que los bailes de graduación tienen que ser así y así y los novios tienen que comportarse de esta manera y de la otra. En el Met, me sentí libre como un pájaro y estaba pasándomelo como nunca, pero el baile de graduación fue muy estresante. Tuve que mentalizarme y todo", asegura el intérprete en una entrevista reciente a la revista W.

Una de las principales diferencias entre los dos acontecimientos es que a la fiesta neoyorquina Jaden siempre ha acudido en solitario, menos este 2018, cuando optó por llevarse como acompañante el Disco de Oro de su primer álbum 'Syre'

"Me lo había dado ese mismo día. Fue un acto impulsivo. Le dije a todo el mundo que me lo llevaría. O sea, no se lo dije a nadie del Met, pero todos los de mi equipo sí que lo sabían", explica en otro momento de la conversación con la mencionada publicación estadounidense.