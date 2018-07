Tiësto, en entrevista exclusiva con LOS40.

Heisel Mora habló con Tiesto quien está lanzando un nuevo sencillo junto a Dzeko, Preme y Post Malone titulado 'Jackie Chan.' Así que aprovechamos para preguntarle sobre su futura colaboración con Drake, sus sesiones con Avicii, algunos consejos para ser DJ, entre otras cosas.

Lee la entrevista completa, a continuación:



Heisel Mora: Ahora estás en el lanzamiento de tu nueva canción, de la que ya tienes video, y según lo que sabemos la escuchaste de Preme en un estudio en Los Ángeles, esto fue de su álbum y quisiera saber qué te inspiró a hacer esta nueva versión.

Tiësto : Si, Preme, Post Malone, Dzeko y yo decidimos hacer una versión diferente, agregar más voces, un segundo coro y otros arreglos. En realidad es una canción completamente diferente, tiene exactamente el mismo tipo de vibra, de energía, pero es diferente y eso es lo bello de la canción. Se convirtió en un himno para bailar en el verano. Y puedes escuchar cuál es su talento, la voz de Post Malone es increíble, la voz de Preme es genial también y Dzeko y yo la convertimos en un himno de verano.

Heisel Mora: Eso es increíble porque últimamente estábamos escuchando canciones de festival que no eran tan compatibles con la radio, pero esta canción es un hit, es genial. ¿Cuando escuchaste la canción dijiste “Tenemos un hit que puede estar en las listas musicales”? ¿Lo planearon o simplemente tenían esa idea de la canción cuando la estaban creando?

Tiësto: No, no tenía idea. Realmente me gustó la canción de inmediato. Sentí que era diferente y especial, pero no tenía idea de que sería un gran hit como este. Por supuesto esperaba que fuera así. Sabes, teniendo a Post Malone pensé en esa posibilidad y así fue, le está yendo muy bien.

Heisel Mora: Acabo de leer una reseña de Billboard que dice “Es una melodía del verano que sabe a helado de limón y protector solar. Este es el himno del verano”. ¿Cómo recibes todos estos comentarios positivos sobre la canción a nivel mundial? Porque todos la aman.

Tiësto: ¡Es estupendo! Es genial intentar cosas nuevas, probar estilos de música diferentes. Es increíble tener un hit con Post Malone o Preme y es por eso que a todos les gusta.

Heisel Mora: Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con esta canción…

Tiësto: Y habrá más…

Heisel Mora: Claro que sí. Por ejemplo, Post Malone es para mí una de las estrellas del hip-hop actual con su álbum Beerbongs and Bentleys. ¿Estás todo el tiempo al tanto de las tendencias musicales para poder incluir eso en tu música o esto fue algo que simplemente pasó con Post y Preme?

Tiësto : Bueno, es un poco de ambos. Descubrí a Post bastante temprano en su carrera y nos hicimos amigos hace un par de años. La oportunidad de tener una pista con él ha sido estupenda. Como dijiste, es hoy una de las estrellas más grandes en el mundo así que es genial trabajar con él. No fue planeado. Nos gustó la canción y sólo la elaboramos juntos.

Heisel Mora: Ahora que mencionas que Post es una de las estrellas más grandes, hay alguien que ahora mismo también está siendo reconocido en las listas. Sé que Preme es parte de Ovo Sound y conoce a Drake, ¿existe alguna posibilidad de que trabajes en una canción con Drake en el futuro?

Tiësto : Sí, hay definitivamente una gran posibilidad. Drake y yo hemos hablado sobre eso por años, pero nunca hemos tenido el tiempo de planearlo. De hecho, estaba una vez en un restaurante italiano en Canadá y me lo encontré porque es su favorito. Ahí me dijo que quería ir al estudio y hacer una canción. Yo le respondí: “Hagámoslo”. Entonces pienso que es algo que pasará. No sabemos cuándo aún, pero estaremos en el estudio.

Heisel Mora: Oh Dios, eso es increíble. Primero que todo, la historia con Drake... No sé, quiero estar en ese restaurante. Por favor, dime el nombre para que cuando vaya a Canadá pueda conocerlo porque eso sería un viaje magnífico.

Tiësto : Por supuesto, bueno, el restaurante se llama “Sotto Sotto”. Es un restaurante italiano muy agradable.

Heisel : ¡Estupendo! Y por ejemplo, cuando tienes este tipo de conversaciones con otro artista, ¿tu mente comienza a pensar inmediatamente en lo que harás? ¿Si será algo que ya ese artista haya producido, escrito o si será algo totalmente nuevo?

Tiësto: Bueno, comencé mi carrera haciendo mezclas. Siempre he sido un DJ, por eso me gusta tomar una canción y hacerle un remix. Entonces, cuando estoy en el estudio, prefiero trabajar con los ritmos y ver qué sale de ahí. Así es como trabajo.

Heisel Mora: Ahora que mencionas tu forma de trabajar, me gustaría saber cuál es el secreto. Muchas revistas afirmaban que eras el mejor y más grande DJ de todos los tiempos. Algunos incluso te llamaban "El Padrino", como en la película, pero entendido como un mentor para otros artistas. Por ejemplo, Martin Garrix recién dijo que fuiste una gran influencia para él y para todos. ¿Cómo mantienes tu identidad después de 20 años con toda la competencia que hay?

Tiësto: Mantengo mi identidad porque siempre pongo mi parte en todas las canciones que lanzo. Hay muchas cosas hoy en día que pueden hacérsele a una canción. He cambiado con los años muchas veces. Solía tocar Trance en 2005/2006 y luego me fui un poco más Indie/Rock/Pop con el álbum Kaleidoscope en 2009 y creo que la gente me conoce por eso ahora. He evolucionado y creo que la audiencia también. El público para el que toco ahora no es el mismo para el que tocaba antes. Es como si hubiéramos evolucionado juntos. Tiësto sigue evolucionando y eso es lo bello de todo esto. No tengo que mantener mi identidad necesariamente. La gente la seguirá a donde Tiësto vaya. Y eso es lo que me gusta de mi carrera, cómo ha sido hasta ahora.

Heisel : Hablas de cómo la gente también evoluciona con sus gustos musicales, ¿puedes percibir que las mismas personas que comenzaron contigo son las que ahora siguen yendo a tus conciertos, o es eso solo una parte de la evolución, tener fans diferentes mientras haces música diferente?

Tiësto: Sí, creo que la gente va y viene. El hecho de que yo cambie hace que a nuevas personas les guste mi música. No nos gustan necesariamente sólo las cosas viejas y algunas personas han seguido mi camino de principio a fin. Entonces creo que es una mezcla de ambos. He tenido muchos seguidores nuevos durante los últimos 10 años y aún hay personas que me siguen desde el comienzo.

Heisel Mora: Eso es hermoso porque, como te decía, conozco personas de mi edad, otros más jóvenes o mayores, y de alguna manera eres un mago porque todos sin importar la edad que tengan, te aman a ti y a tu música por la carrera que has construido a través de los años.

Tiësto: Me alegra escuchar eso. Es el mayor halago que puedo recibir. Que un niño de 8 años o un adulto de 80 les guste mi música. No importa tu edad, siempre puedes ir a un concierto de Tiësto y pasar un buen rato. Así son las cosas y me encanta.

Heisel Mora: Sí, tienes ese poder mágico. Tengo una pequeña pregunta porque he leído mucho sobre ti. Sé que años atrás, hubo una canción llamada 'Generations'. Algunos decían que era falsa y te vimos tocando esa canción en tus sets y después de un tiempo afirmaste que la canción era real. Dijiste “tengo dos canciones con Avicii que nunca terminaron y tenemos un par de sesiones en el estudio juntos”. Ahora que perdimos a este chico, que pienso que es uno de los más grandes de mi generación, ¿tienes planes de mostrar esas canciones o nunca las mostrarás? ¿Qué planeas hacer con ellas?

Tiësto: Trabajamos en dos canciones que nunca se terminaron. Avicii era un perfeccionista y yo también lo soy, entonces mantendré esas canciones para mí y nunca serán publicadas porque pienso que eso tampoco le habría gustado a él. Si estuvieran terminadas, las mostraría.

Heisel Mora: Te quiero preguntar por tu carrera y por personas como Martin Garrix o Avicci. Hay mucha gente haciendo EDM, ¿Crees que es más fácil ser Dj ahora? ¿Crees que es más fácil lograr el éxito como Dj en estos momentos?

Tiesto: Ahmm, no. Creo que es y no es. Es más fácil conseguir los elementos para hacer la música, es más barato conseguir el equipo, la computadora en estos días. Es más fácil de hacer, pero es tal vez más duro conseguir el éxito ahora porque hay como 10 millones de chicos en este momento en este campo haciendo música, queriendo ser Dj. Así que siento que es mucho más difícil en este momento lógralo como Dj que hace 5 o 10 años, porque la música ha cambiado, la gente ha cambiado y todo está tan expuesto que de verdad tienes que ser especial para lograrlo como Dj. Para convertirte en el nuevo Martin Garrix o el nuevo Avicci tú tienes que llegar con algo muy especial y creo que eso es muy difícil.

Heisel Mora: Si alguien está escuchando y siente que tiene algo especial, que está haciendo algo especial. Vimos lo que paso con Avicci y muchos artistas durante este año que tal vez, no sabemos que pasaba por sus cabezas. Pero para esas personas que te escuchan y dicen amo a Tiësto, amo lo que hace. ¿Cuál sería el consejo para ellos?, porque entiendo que esta es una carrera con un ambiente muy difícil...

Tiësto: Creo que tienes que tener pasión por esto. Hay mucha gente que se quiere convertir en Dj porque es fácil o lo hacen solo por el dinero o los fans. Cuando yo empecé, lo hice porque amo la música, amo tocar música para la gente, amo tocar y si no lo amas completamente deberías hacer algo más. Estas tratando de convertirte en algo que no eres, he visto gente que ha tratado de lograrlo cuando realmente no quieren trabajar por ello. Y creo que debes tener la pasión, y es así con todo en la vida, ¿sabes? Si no tienes la pasión no lo vas a lograr. Si quieres ser un jugador de fútbol americano o de fútbol, famoso, tienes que amarlo. La gente que ama lo que hace siempre llega a la cima.