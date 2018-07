XXXXTentacion rompe récord digital de Taylor Swift.

El rapero, que fue asesinado el pasado lunes 18 de Junio en Florida, rompió un récord que estaba en poder de Taylor Swift hasta ahora: se trata del mayor número de streams en un mismo día, en Spotify.

La canción que venció a la artista con su sencillo ‘Look What You Made Me Do’ fue 'SAD!' que alcanzó las 10.4 milliones de reproducciones en menos de 24 horas el 19 de Junio del 2018, superando las 10.1 millones de Swift.

Lo irónico del asunto, es que la plataforma de Streaming había bajado la canción de sus "promoted playlists" antes durante este mismo año debido a sus nuevas políticas de "conductas de odio," por lo que ahora están siendo fuertemente criticados. Su respuesta indica que dichas políticas fueron defectuosas.

Las ventas del artista también se vieron fuertemente beneficiadas con su muerte, de acuerdo a Nielsen Music, hubo un incremento del 1,603%, con números subiendo de 2,000 copias vendidas en junio 17 a 33,000 en junio 18.