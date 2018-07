¿La nueva canción de Sebastián Yepes es para Tuti Vargas?

Todos sabemos que, hace unos meses, el amor eterno que se juraron Sebastián Yepes y Tuti Vargas se acabó. En su momento, ambos publicaron un vídeo donde le explicaban a sus seguidores su triste decisión.

El pasado miércoles y después de seis meses, Tuti publicó un vídeo en YouTube donde explica como ha sido su dolor y el duelo que para ella apenas empieza.

"Me estoy dando la oportunidad de no buscar espacios para estar entretenida y ocupada, asumo que esto es lo que me tocó en este momento de la vida, y finalmente siempre se sale adelante" aseguró en un vídeo en YouTube.

Por su parte, el cantante manizalita lanzó una canción que, por sus letras, parecen ser dedicadas a la influenciadora.

Mientras yo cuento las heridas que me dejas, tu cuentas lo que te conviene estar contando

Ni el Yepes, ni Tuti han confirmado nada. ¿Será que sí se fue una indirecta para su ex?