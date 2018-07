Demi Lovato canta acerca de su recaída tras seis años sobria en su último sencillo

El último sencillo de Demi Lovato es un ejercicio de sinceridad absoluta acerca de su larga lucha contra las adicciones. En el pasado la cantante ya había hablado largo y tendido acerca de sus problemas con las drogas y el alcohol en la adolescencia y cómo solo el ultimátum de su familia (que amenazó incluso con no dejarle ver a su hermana pequeña si seguía consumiendo) consiguió hacerle abrir los ojos ante la gravedad de su situación. Sin embargo, un tema que no había abordado tan a menudo, o al menos no de forma tan cruda como ahora, habían sido sus momentos de flaqueza a lo largo de ese proceso de recuperación.

La letra de la canción 'Sober' es principalmente una disculpa a sus seres queridos, que siempre han permanecido a su lado, después de que sufriera una recaída tras celebrar seis años sobria el pasado marzo.

"Mamá, siento no estar sobria / Y papá por favor perdóname por las copas derramadas por el suelo. Aquellos que nunca me habéis abandonado / ya hemos pasado por esto. Lo siento muchísimo / ya no estoy sobria"

Reza parte del single que ha visto la luz este jueves.

La antigua estrella juvenil también ha pedido perdón a todos aquellos seguidores que se hayan sentido decepcionados ante esta noticia.

"Lamento mucho los fans que he perdido y que me han visto recaer otra vez. Me gustaría ser un modelo a seguir, pero soy solo humana"

Por el momento se desconoce si Demi Lovato ha ingresado en algún centro o clínica de rehabilitación, como ya hizo en 2010 después de que se descubriera que la entonces chica perfecta de la factoría Disney llevaba años consumiendo cocaína y otras sustancias a escondidas y sufría además un grave trastorno alimenticio.

La cruda revelación de Demi ha emocionado a gran parte de sus seguidores incondicionales y a varios compañeros de la industria como su amiga Iggy Azalea, con quien ha colaborado en el pasado.

"Me he despertado escuchando 'Sober' de Demi Lovato. Me siento muy orgullosa de ti por tener las agallas de revelar de nuevo tu verdad ante el mundo entero. No es sencillo. Estoy aquí para ti, amiga mía (ya lo sabes). Rezaré para que elijas una vez más rehabilitarte. Lo único que deseamos todos los que te queremos es que estés sana y feliz", le ha asegurado la australiana a través de las redes sociales.