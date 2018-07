Gorillaz lanza nueva canción: 'Hollywood' junto a Snoop Dogg y Jamie Principle

Gorillaz está próximo a lanzar su álbum 'The Now Now' del que ya conocemos los sencillos ‘Humility’, ‘Lake Zurich’, ‘Sorcererz’ y ‘Fire Flies.’ El mismo será lanzado el próximo viernes, 29 de junio y la banda nos presenta un sencillo más como adelanto del mismo.

Hollywood', de Gorillaz junto a Snoop Dogg y Jamie Principle, fue grabada en un hotel de West Hollywood el año pasado mientras la agrupación estaba de gira con Principle. Snoop Dogg por su parte ya había trabajado con Gorillaz en ocasiones anteriores.



Escúchala a continuación:

El tracklist completo del álbum será el siguiente: