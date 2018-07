Florence + The Machine estrena Big God

La banda británica Florence + The Machine lanzó recientemente un vídeo para su canción Big God, el cual se suma a Sky Full of Song y Hunger, canciones que harán parte de High As Hope.

El vídeo, dirigido por Autumn De Wilde, muestra a Florence, acompañada de un grupo de bailarinas, quienes bailan en conjunto con la misma Florence Welch.

Sus seguidores se encuentran a la espera de del nuevo disco que será lanzado el próximo 29 de junio.