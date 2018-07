El informe de toxicología de Anthony Bourdain da a conocer nuevos datos sobre su muerte.

El informe de toxicología de Anthony Bourdain (fallecido a sus 61 años) ha determinado que el famoso chef no tenía narcóticos en su sistema cuando murió de un aparente suicidio, "salvo por un rastro de una medicina no narcótica en una dosis terapéutica", confirmó el fiscal local Christian Rocquigny al New York Times.

La declaración llega varias semanas después de que la celebridad no respondiera a su amigo Eric Ripert en el baño de un hotel en Kayserberg, Francia, el pasado 8 de junio. Los dos se encontraban grabando episodios nuevos del programa Netflix de Bourdain, Parts Unknown.

Según la publicación, la muerte de Bourdain fue declarada "suicidio por ahorcamiento" por la policía.

El famoso chef fue cremado en Francia en la semana después de su muerte, con algunas de las pertenencias con las que viajaba. Bourdain deja una hija de 11 años de edad llamada Ariane.