La nueva etapa de Demi Lovato

Este domingo el Festival Rock In Rio de Lisboa marcaba la primera aparición en público de Demi Lovato para interpretar en directo su nuevo sencillo 'Sober' después de su lanzamiento la semana pasada.

La canción ha generado un revuelo mayor que los anteriores singles de la artista debido al personalísimo contenido de su letra, en el que narra su recaída en el consumo de alcohol tras celebrar el pasado marzo seis años sobria.

Sin embargo, la antigua estrella juvenil ya parece haberse puesto manos a la obra para encarrilar una vez más sus problemas de adicción y abrir otra etapa más en su rehabilitación.

"Esta noche me he subido al escenario, como una nueva persona con una nueva vida. Gracias a todos los que me han apoyado durante este viaje. Jamás lo olvidaré", escribió la cantante en su cuenta de Twitter junto a un vídeo de parte de su emotiva actuación.

A lo largo de la misma, que ejecutó sentada a un piano y sin ningún otro acompañamiento musical, Demi no pudo evitar romper a llorar durante una de las partes más emotivas del tema, en el que se disculpa una por una con las personas más importantes de su vida por haberles decepcionado, entre ellas, sus padres