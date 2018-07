Kirsten Dunst y George Clooney coproducirán serie de humor negro para Youtube

YouTube Premium, la plataforma de videos que inició a finales del año 2015, se unirá a Kirsten Dunst y George Clooney para la producción de una nueva serie de humor negro que se estrenará en 2019 en la plataforma.

La misma busca generarle competencia a plataformas tan grandes como Netflix, Amazon y Hulu luego del éxito que tuvo con su primer intento 'Cobra Kai', inspirada en las películas de 'Karate Kid' y cuyo primer capítulo contó con 40 millones de visitas, obligándolos a generar una segunda temporada.

La nueva serie, en la que Clooney y Dunst harán de co-productores y la actriz de protagonista, se titulará "On Becoming a God in Central Florida" (Sobre convertirse en Dios en el centro de Florida,) estará ambientada en la Florida de los años 90, y mostrará la vida de una joven que busca alcanzar el sueño americano.

¡No podemos esperar a verla!