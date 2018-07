El quinto sencillo del álbum 'After Laughter' de Paramore titulado 'Caught In The Middle' ha estrenado su video dirigido por Computer Team.

El mismo presenta una visual ochentera que sigue la línea de su video de ‘Rose-Colored Boy’; en este los integrantes escapan de frutas gigantes, y tocan instrumentos ilustrados.

Míralo a continuación: