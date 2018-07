Especial: 25 videos de Ariana Grande, en su cumpleaños #25

Un día como hoy pero en 1993, Ariana Grande llegaba a este mundo. Y a pesar de su corta edad, la cantante tiene una de las voces más prodigiosas de la industria en este momento y lo ha demostrado en vivo en más de una ocasión.

Es por esto que en su cumpleaños #25 decidimos hacer un compilado de 25 videos que los hará enamorarse de la artista y su increíble voz si aún no lo hacen.

Disfrútelo, a continuación:

1. Ariana Grande - ‘No Tears Left To Cry’ (Video Oficial): 2. Ariana Grande cantando canciones rap junto a Jimmy Fallon: 3. Ariana Grande versiona ‘Emotions’ de Mariah Carey: 4. Ariana Grande con ‘One Last Time’ en el One Love Manchester: 5. Ariana Grande ft. Iggy Azalea – ‘Problem’ (Video Oficial): 6. Ariana Grande en el Musical Genre Challenge con Jimmy Fallon: 7. Ariana Grande ft. Jessie J y Nicki Minaj – ‘Bang Bang’ en vivo en los AMA’s 2014: 8. Ariana Grande en vivo para el Honda Stage en el iHeartRadio Theater de Los Angeles con ‘Love Me Harder’ 9. Ariana Grande interpreta ‘I Have Nothing’ en La Casa Blanca: 10. Ariana Grande con ‘Dangerous Woman’ en vivo en los Radio Disney Music Awards 2016: 11. Ariana Grande en vivo en el Capitals Summertime Ball 2016 – ‘Into You’: 12. Ariana Grande ft. Lil Wayne – ‘Let Me Love You’ (Video Oficial): 13. Ariana Grande en el Wheel of Musical Impressions con Jimmy Fallon 14. Ariana Grande ft. Nicki Minaj – ‘Side To Side’ (Video Oficial): 15. Ariana Grande y Miley Cyrus con ‘Don’t Dream It’s Over’ en el One Love Manchester: 16. Ariana Grande – ‘Focus’ (Video Oficial): 17. Ariana Grande en vivo en el Victoria Secret Fashion Show 2014: 18. Ariana Grande y Mac Miller con ‘The Way’ en el One Love Manchester: 19. Ariana Grande en vivo con ‘Be Alright’ para el ‘March For Our Lives’: 20. Ariana Grande ft. Future – ‘Everyday’ (Video Oficial). 21. Ariana Grande ft. Zedd – ‘Break Free’ (Video Oficial) 22. Ariana Grande en vivo en Capital Xtra con ‘Right There’ (Versión acústica): 23. Ariana Grande en vivo con Christina Aguilera para el final de The Voice 2016 – ‘Into You’ / ‘Dangerous Woman’: 24. Ariana Grande ft. Nicki Minaj – ‘The Light is Coming’: 25. Ariana Grande y los Black Eyed Peas con ‘Where Is The Love’ en el One Love Manchester: