¿Las chicas de Fifth Harmony se siguen hablando?

Cuando el grupo femenino Fifth Harmony anunció el pasado marzo su separación no-definitiva, muchos dieron por sentado que el cuarteto seguiría los pasos de otra banda surgida del concurso 'The X Factor', One Direction, centrándose en sus carreras en solitario y dando largas a una reunión que con el tiempo parecería cada vez menos probable, en vista de que incluso eligieron las mismas palabras que los británicos para dar a conocer su decisión al tuitear que se tomarían un "descanso temporal".

La principal diferencia entre cómo han manejado en cada caso el desmantelamiento de los grupos es que las jóvenes cantantes han seguido conservando una estrecha relación a través de un grupo de mensajes de texto, al contrario que los antiguos componentes de 1D, que han reconocido en varias ocasiones que apenas mantienen el contacto entre ellos.

💋💋💋💋 Una publicación compartida de Fifth Harmony (@fifthharmony) el 2 Ene, 2018 a las 8:39 PST

"Sí, seguimos hablando. Resulta gracioso porque nuestros cumpleaños son uno detrás de otro, así que estas semanas hemos estado en contacto mucho gracias a eso. Creo que el último fue el de Dinah, así que la llamé y le deseé un feliz día. Nos mantenemos al tanto de lo que hacen las otras, pero ahora, a nivel creativo, cada una cuenta con su propio espacio. Es como una relación de hermanas, ¿me comprendes? De vez en cuando necesitas una bocanada de aire fresco, un poco de distancia para respirar porque resulta saludable", ha explicado Normani Kordei al portal Entertainment Tonight.

La intérprete ya ha confesado en el pasado que afrontar una nueva etapa en su carrera sin el apoyo de Lauren Jauregui, Ally Brooke y Dinah Jane resulta en parte aterrador, un sentimiento que comparten las cuatro pero que están dispuestas a superar para explorar su identidad como artistas por separado.