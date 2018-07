Drake reveló la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico

En el clip se muestra al artista recorriendo parte de su mansión, luego en un auto mientras da un paseo por la ciudad y finalmente llega al frente de un micrófono, como si empezara a cantar alguno de los nuevos temas que vienen incluidos en este nuevo disco.

Cabe resaltar que la publicación hecha por Drake no hay una sola pista musical de la cual se pueda deducir con sobre algo nuevo que venga, pero lo que si está en el video es la fecha y el sello discográfico que lo respaldará, siendo su misma compañía October Very Own con el día 29 de junio.

🦂 Una publicación compartida por champagnepapi (@champagnepapi) el 25 de Jun de 2018 a las 7:00 PDT

Drake buscará con esto, recuperar el lugar que le quito el cantante urbano colombiano J Balvin hace algunos días como el cantante más reproducido en un mes en la plataforma digital de Spotify.