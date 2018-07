Paramore lanzó el video de su canción “Caught In The Middle”

Hayley Williams y sus compañeros cambiaron radicalmente la idea de su nuevo trabajo discográfico titulado “After Laughter”, a letras con cierto sentido deprimente y angustioso con videos que muestren completamente lo contrario, combinación que ha llevado a que las canciones sean doblemente potenciadas.

El vídeo de ‘Caught in the Middle’ quiere ser una representación directa de los años 80, que tenga similitud con la cancion ‘Rose-Colored Boy’, sin embargo la idea es que en “Caught In The Middle” sea animado, sin dejar atrás los colores suaves en esta nueva etapa de Paramore.