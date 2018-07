¿Camila Cabello fue conquistada por David Bisbal?

La cantante Camila Cabello tenía preparada una sorpresa muy especial para todos aquellos fans que se dieron cita en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid para disfrutar en directo de sencillos tan exitosos como 'Havanna' o 'Sangria Wine'.

Y el rugir del público ante la repentina aparición de David Bisbal en el escenario, al ritmo de un clásico de su discografía como es 'Bulería' (2004), dejó claro que la estadounidense sabe perfectamente cómo jugar sus cartas en territorio español.

El propio Bisbal manifestó en su cuenta de Instagram la alegría que sintió.

Además de recorrer estos días el territorio europeo con su propia gira 'Never Be The Same', la joven estrella también ha estado ejerciendo de telonera de su amiga Taylor Swift durante algunos conciertos de su 'Reputation World Tour'.