Drake estrena su nuevo álbum "Scorpion"

El nuevo álbum de Drake, 'Scorpion', ha visto la luz este jueves a medianoche y ha llegado cargado de sorpresa, en concreto, la confirmación de que es padre. El cantante hace referencia a su retoño en una serie de emotivos versos en los temas 'Emotionless', 'March 14' y '8 Out Of 10', en respuesta al sencillo muy crítico contra su persona que el pasado mes de mayo publicaba otro rapero, Pusha-T, y en el que le acusaba de tratar de "ocultar a su hijo".

En ese sentido, la estrella de la música ha querido aclarar en 'Emotionless' que "no estaba escondiendo a mi hijo del mundo, estaba escondiendo al mundo de mi hijo". Además, el canadiense también ha ofrecido algunas pistas sobre la identidad de la madre de su retoño (nacido supuestamente el pasado octubre), que muchos no han tardado en identificar como la actriz de cine adulto Sophie Brussaux. La intérprete y el músico fueron vistos juntos a principios de 2017, justo después de que concluyera su rumoreado romance con Jennifer Lopez, y en mayo de ese mismo año ella inició en Nueva York los trámites legales necesarios para obtener una prueba de paternidad.

Respecto a su actual relación con la madre de su primogénito, en 'March 14' Drake recurre a uno de los temas más míticos de Michael Jackson para dejar claro que la suya no es una historia de amor: "No es mi amante como en Billie Jean, pero el crío es mío. Jo**r, solo nos vimos dos veces". Al mismo tiempo, en el sencillo da a entender que en la actualidad, tras someterse a una prueba de ADN que menciona en la canción y que vino a confirmar su parentesco con el entonces recién nacido, no puede visitarle con la frecuencia que desearía debido a que reside con Sophie en otro país.

"Estoy aquí fuera, en primera línea de combate, intentando verle alguna vez. Me rompe el alma. 'Padre soltero', odio escuchar esa expresión. Siempre prometí una unidad familiar. Quería hacerlo de forma diferente porque yo he pasado por esto", lamenta acerca de la forma en que se ha producido su debut en la paternidad.