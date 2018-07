¿'Finesse' de Drake es para Bella Hadid?

La sorprendente revelación que Drake realiza en su disco 'Scorpion' acerca de su hijo, cuya existencia no había reconocido en público hasta la fecha, consiguió eclipsar momentáneamente algunas de las otras 'perlas' que el rapero ha soltado en su último trabajo, pero solo durante unas horas.Los fans del canadiense no han tardado en diseccionar las letras de sus canciones en busca de otras confesiones acerca de su vida privada y no han tardado en identificar a la misteriosa mujer a la que le dedica el tema 'Finesse' como Bella Hadid. A ella sería a quien le confiesa los planes de futuro que tenía para ambos y que se habrían truncado por motivos que no entra a detallar.

"Quiero que mi hijo tenga tus ojos, voy a contradecir mis propios consejos / ¿Debería ir a Nueva York? No me puedo decidir / La Semana de la Moda es algo más tuyo que mío / No puedo mentir, preferiría quedarme en casa / No soy de los de traje y corbata / Cada cosa a su tiempo", reza parte de la letra, en la que también menciona a una hermana de dicha chica, que muchos han identificado como la hermanísima de Bella, Gigi Hadid. "No soy capaz de sacaros de mi mente / A ti y a tu hermana / Es demasiado para controlarlo".

En otra de sus canciones, 'Sandra's Rose', Drake hace referencia directamente al padre de las dos maniquí: "Mi casa está llena de supermodelos, como la de Mohamed Hadid", bromea acerca de la tendencia del empresario a verse rodeado de mujeres hermosas como sus hijas y su exmujer, la topmodel de los 90 Yolanda Foster.

🤯😷👌🏽 Una publicación compartida por champagnepapi (@champagnepapi) el 28 de Jun de 2018 a las 3:56 PDT

Estas supuestas referencias poco veladas a su persona y el posterior revuelo que han generado, en parte porque ni su romance ni los motivos de su ruptura fueron confirmado nunca públicamente, no le han hecho ninguna gracia a la joven, que ha contraatacado en las redes sociales para desmentir que Drake y ella fueran alguna vez algo más que amigos.

"¡No soy yo! Es una falta de respeto. ¿Por qué no podemos ser solo amigos sin enfrentarnos a tantas especulaciones?", ha tuiteado.