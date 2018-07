Los Backstreet Boys sorprenden a sus fans en un ascensor.

El hecho ocurrió en los ascensores de las oficinas de MTV en Nueva York y fue organizado por TRL (Total Request Live) en su segmento "TRelevator".

Todo comienza con Brian Littrell, el integrante de la icónica banda pop quien se ubicó en una esquina del ascensor y esperó a que se subiera la gente. La emoción de las primeras fans es evidente a pesar de tratar de controlarse. Luego, los demás integrantes (y más fans también) fueron sumándose en distintos pisos del edificio.

El ambiente se va poniendo mejor, ya que mientras más gente va subiéndose al ascensor, más gritan, más cariño les da la banda, y más cantan todos juntos. 'I Want It That Way', 'Everybody (Backstreet’s Back)' y 'As Long As You Love Me' fueron las canciones que corearon juntos, fanáticos y Backstreet Boys, en el reducido espacio.

Vea el emocionante momento, a continuación: