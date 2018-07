Pareja rusa se separa... ¡Por culpa de Messi!

No importó que fueran 14 años de matrimonio. Arsen, un residente de la ciudad rusa Cheliábinsk, le pidió el divorcio a su esposa Lyudmila, luego de una fuerte discusión por las cualidades de Messi.

Todo empezó desde que Lio botó el penal frente a Islandia.

Desde el inicio del Mundial, me molestaba con que Messi juega mal y que no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia

Su esposa es muy fanática de Cristiano Ronaldo, sin embargo él lo soportaba. Pero después de que Arsen celebrara el triunfo de Argentina frente a Nigeria, no aguantó más a su esposa y decidió marcharse de la casa.

No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego agarré mis cosas y me fui para siempre