Así celebró Mariah Carey la nueva temporada de The Butterfly Returs

En el hotel Caesars Palace de Las Vegas llegaron al escenario de manera sorpresiva los gemelos entregando algunas camisetas, Mariah quien no dejo de mostrar su asombro mientras cantaba se acercó a los pequeños para abrazarlos, sin embargo el pequeño Moroccan tuvo un acto más que generoso con los seguidores de su mamá.

El niño al ver que se le había acabado las camisetas para los seguidores de Mariah no dudo un segundo en meter por completo su cabeza dentro de la bolsa donde llevaba los detalles, para cerciorarse si quedaban o no más ropa para entregar, de inmediato Mariah le pidió que no hiciera eso e interrumpió el show, a los fanáticos no les quedó más remedio que aplaudir.

El video tomado por TMZ ya es viral en las redes sociales y ha generado un sinfín de reacciones entre los fanáticos de la cantante.