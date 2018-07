Esta es la condición de Hailey Baldwin para casarse con Justin Bieber

Muy a su pesar, la noticia de que Justin Bieber y Hailey Baldwin se habían comprometido este fin de semana durante una escapada a las Bahamas no tardó en filtrarse a la esfera virtual y, en consecuencia, el cantante decidió confirmar él mismo la noticia este lunes a través de su cuenta de Instagram.

La reacción de sus familiares y amigos ante su futuro enlace no se hizo esperar; la sección de comentarios de la publicación en la que Justin ha dedicado un romántico homenaje a la guapa modelo se llenó de comentarios de otras celebridades como Patrick Schwarzenegger, quien bromeó acerca de si sería elegido como 'niña de las flores' en su boda antes de darles la enhorabuena, o Ryan Good (el 'road mánager' del intérprete), quien le recomendó que se dejara crecer de nuevo el bigote de cara a la ceremonia.

"Ni si te ocurra darle esa idea, maldito lunático"

Se apresuró a responder Hailey, quien no parece ser una gran admiradora de ese look en su chico.

Al margen de ese pequeño detalle, los dos jóvenes parecen estar igual de emocionados e ilusionados ante su próximo paso por el altar. En su caso, el famoso artista no ha dudado en jurarle amor eterno a Hailey públicamente y prometerle que juntos construirán un matrimonio "sano y estable" que sirva de ejemplo a sus respectivos hermanos y hermanas pequeños.

"De forma llana y simple, estoy completamente enamorado de todo tu ser, y comprometido a pasar el resto de mi vida conociéndote mejor y amándote con cariño y paciencia. Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús, a través del espíritu santo, nos guíe en todo lo que hagamos y en toda decisión que tomemos. Mi corazón es por completo tuyo", reza parte del mensaje que el canadiense le dedicó.

"No estoy segura de qué he hecho en esta vida para merecer tanta felicidad, pero le estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No hay palabras para expresar mi gratitud", ha asegurado ella por su parte en su cuenta de Twitter.