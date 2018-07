Mel B, la ex Spice Girl que no puede pagar sus deudas.

La ex Spice Girl, Melanie Brown de de 43 años de edad, mejor conocida como Mel B, no puede pagar sus deudas de impuestos en los Estados Unidos originadas por los bienes que tenía junto a su expareja y padre de su hija, Stephen Belafonte; debe entre 350.000 y 650.000 dólares al fisco, correspondientes sólo al año 2017, y su salario está embargado según documentos judiciales obtenidos por el portal The Blast.

Los problemas financieros de la ex Spice Girl se originaron en 2016, año en el que la artista presentó su demanda de separación después de 10 años de matrimonio debido a maltratos físicos, abuso de sustancias, infidelidades, y amenazas de publicar videos sexuales por parte de su exesposo para destruir su carrera.

La artista perdió la batalla judicial después de ocho meses de complicados esfuerzos, y el acuerdo final dictaminó que debía pagarle a su exmarido 6,5 millones de dólares (que incluía una pensión de un millón de dólares anual durante tres años y 3,5 millones de dólares por la mitad de la casa que compartían.) Su abogada alega que la artista no puede pagar por gastos extravagantes del pasado; entre ellos la compra de una isla privada en Virginia.

Brown, quien es juez de America's Got Talent desde 2013, teme además por su empleo en el programa de la NBC; su contrato vence en Octubre del 2018 y no sabe si se lo renovarán debido a los escándalos.