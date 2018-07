Janet Jackson rinde tributo a su fallecido padre en concierto.

Janet Jackson ha rendido un homenaje en vivo a su padre en el primer show (en New Orleans en el Essence Fest) desde su fallecimiento el pasado 27 de junio a los 89 años de edad.

“Para ser muy honesta, fue muy difícil para mi, No sabía qué hacer. No sabía cómo seguir adelante, si cancelar este festival o la gira completa. Él era muy fuerte y sin su enfoque, sin su fuerza... no hubieramos tenido este éxito. Somos una familia negra que viene de Gary, Indiana, y rompimos todo tipo de records alrededor del mundo. Esa es la verdad. Mi padre fue un gran hombre." - Janet Jackson.